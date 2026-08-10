В Краснодарском крае прогнозируют высокий урожай сахарной свеклы

В этом году в Краснодарском крае при благоприятных погодных условиях ожидается высокий урожай сахарной свеклы, который полностью будет направлен на переработку. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания с представителями сахарных заводов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным краевого минсельхоза, в этом году посевная площадь сахарной свеклы сохранена на уровне прошлого года (232 тыс. га), аграрии ожидают сбор на уровне 523,5 ц/га, что на 183,9 ц/га превышает показатель прошлого сезона.

В настоящий момент сахарные заводы Краснодарского края уже переработали первые 500 тыс. т сахарной свеклы нового урожая и произвели около 55 тыс. т сахара. Аграрии убрали свеклу с 8,2 тыс. га, прием сырья осуществляют 14 сахарных комбинатов.

Кроме того, кубанские заводы традиционно принимают на переработку сырье из соседних регионов — Ростовской области и Ставропольского края. Ежегодно доля ввозимого сырья составляет порядка 15% от общего объема перерабатываемых корнеплодов.

В ходе совещания также обсуждались вопросы производства вторичных продуктов переработки — мелассы (патоки) и гранулированного жома. Эти продукты, используемые в кормовой и спиртовой промышленности, являются экспортно-ориентированными. Основными покупателями выступают страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Краснодарский край остается главным производителем сахара в России и Южном федеральном округе. Доля произведенного сахара на территории региона в общероссийских объемах составляет 17,5%, в ЮФО — 100%.

Александра Локтионова