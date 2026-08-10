В Геленджике пляжи закрыли из-за угрозы атаки БЭК и БПЛА

В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, выход в море закрыт, посещение пляжей запрещено. В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили главы городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В Геленджике жителей и гостей призвали покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях — в подвале или цокольном этаже. Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и перейти в комнаты без окон или с окнами, не выходящими на море. Автомобили для укрытия использовать запрещено.

«В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, сельских округах закрываем», — заявил Алексей Богодистов.

Очевидцев просят воздерживаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА, их обломков, действий спецслужб. Телефон экстренных служб — 112. Власти рекомендовали сохранять спокойствие до отмены угрозы.

В Новороссийске при включении сирен жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая. Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Алина Зорина