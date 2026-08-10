Пензенское госучреждение судится с тамбовскими дорожниками за 225 млн рублей

В Арбитражный суд Пензенской области поступили три иска ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга”» к двум банкротящимся тамбовским дорожным компаниям — ООО «Автодор-Тамбов» и ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2). Совокупная сумма требований по всем заявлениям составляет 225,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С ДСУ-2 «Большая Волга» в рамках двух исков требует взыскать 176,9 млн руб., а с «Автодор-Тамбов» — 48,6 млн руб. Суть возникших претензий во всех случаях не раскрывается. Ни одно из заявлений пока не принято к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, обе тамбовские компании находятся в процессе банкротства и состоят в реестре недобросовестных поставщиков. В середине июля, как сообщал «Ъ-Черноземье», в ДСУ-2 ввели наблюдение. Банкротство ДСУ-2 в апреле инициировала индивидуальная предпринимательница Галина Туралина с требованиями на 3,4 млн руб. Кроме того, осенью 2025 года тамбовское УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении гендиректора ДСУ-2 Романа Зудина из-за завышения стоимости работ по госконтракту.

«Автодор-Тамбов» признали банкротом в октябре прошлого года по иску тамбовского ООО «Сервисагро». Конкурсное производство в отношении фирмы в марте продлили до 29 сентября 2026 года. Ее владелец Анатолий Струков, по данным «Ъ-Черноземье», находится под стражей по подозрению в мошенничестве и хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при выполнении госконтракта на ремонт и содержание автодорог в регионе.

ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в Строителе Тамбовской области в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал и актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года ими выступали ТОО «Дорожно-строительное управление №2» и министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области. В 2025 году выручка общества составила 3,9 млрд руб., чистый убыток — 527 млн руб. Годом ранее у компании фиксировались выручка в 4,1 млрд руб. и прибыль в 2,5 млн руб. Гендиректор — Роман Зудин. С 2010 года с компанией было заключено 126 госконтрактов на общую сумму 23 млрд руб. ООО «Автодор-Тамбов» зарегистрировано в Тамбове в 2004 году. Основной вид деятельности связан с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Анатолий Струков. В 2025 году выручка общества составила 6,7 млн руб., чистый убыток — 1,3 млн руб. Годом ранее выручка компании составляла 155 млн руб., а прибыль — 140 тыс. руб. И.о. конкурсного управляющего — Роман Чичканов. С 2010 года с компанией было заключено 133 госконтракта на общую сумму 17 млрд руб.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что владелец «Автодор-Тамбова» Анатолий Струков избежал включения в реестр кредиторов требований от своего столичного контрагента Алексея Соловьева на 1,72 млрд руб. Эпизод банкротства выделился неординарным подходом к доказанию аффилированности лиц. Суд признал фиктивной сделку по продаже векселей, которая послужила предметом спора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредитора вычислили по IP».

Егор Якимов