В попавшем под уголовное дело тамбовском дорожнике ввели наблюдение

Арбитражный суд Тамбовской области ввел наблюдение в местном ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» (ДСУ-2), возглавляемом Романом Зудиным. Утвержден временный управляющий — его кандидатуру ранее представляла «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы, поэтому другие детали не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Банкротство ДСУ-2 в апреле инициировала индивидуальная предпринимательница Галина Туралина с требованиями на 3,4 млн руб. Из-за бюрократических нарушений ее иск оставляли без движения, но в итоге приняли к производству в начале июня.

В середине месяца арбитраж принял заявление о вступлении в банкротное дело от ДСУ-2. Компания начала добиваться этого еще в мае, размер ее требований составляет 1,5 млрд руб. Также в дело вступил московский добытчик полезных ископаемых ООО «Дельта» (контролируется Ниной Шишовой), указавший задолженность в размере 14,5 млн руб.

Осенью 2025 года тамбовское УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении гендиректора ДСУ-2 Романа Зудина. По версии следствия, при исполнении госконтракта на ремонт дороги в 2021–2022 годах фигурант предоставлял заказчику недостоверные документы, завышая стоимость работ. Из-за этого бюджету был причинен ущерб на сумму более 200 млн руб.

Алина Морозова