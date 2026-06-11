Тамбовского дорожника Анатолия Струкова подозревают в хищениях на госконтрактах

Обанкротившегося владельца крупного дорожного предприятия в Тамбовской области — ООО «Автодор-Тамбов» — Анатолия Струкова подозревают в мошенничестве и хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при выполнении госконтракта на ремонт и содержание автодорог в регионе. Дело было возбуждено следственным управлением УМВД по Тамбовской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самом ведомстве в ответ на запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Струков находится под стражей по ходатайству следствия. Подробности расследования на его текущем предварительном этапе не раскрываются. В УМВД добавили лишь, что «осуществляют мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления».

«Промсвязьбанк» потребовал признать Анатолия Струкова банкротом в августе 2024 года. В начале марта 2025 года в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. В середине июня должника признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Ближайшее заседание суда запланировано на 16 июня.

Также в октябре прошлого года банкротом признали компанию господина Струкова — ООО «Автодор-Тамбов» — по иску тамбовского ООО «Сервисагро». Конкурсное производство в отношении фирмы в марте продлили до 29 сентября 2026 года.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Струков избежал включения в реестр кредиторов требований от своего столичного контрагента Алексея Соловьева на 1,72 млрд руб. Эпизод банкротства выделился неординарным подходом к доказанию аффилированности лиц. Суд признал фиктивной сделку по продаже векселей, которая послужила предметом спора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредитора вычислили по IP».

Егор Якимов