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Власти Татарстана окажут помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Кабинет министров Татарстана подготовит предложения по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Этим же указом 10 августа в республике объявлено днем траура.

В день траура на территории Татарстана будут приспущены флаги, а телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные передачи. «Кабинету министров Республики Татарстан подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате трагических событий»,— сказано в документе.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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При атаке на Нижнекамск погибли 13 человек, пострадали почти 50 жителей. В нескольких домах выбило окна. Следственный комитет сообщил, что были атакованы промышленные и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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