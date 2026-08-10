В Нижнекамске при атаке БПЛА в нескольких домах выбило окна

Несколько домов в Нижнекамске получили повреждения в результате атаки БПЛА. В домах выбиты окна, в некоторых зданиях появились трещины в оконных рамах, сообщила пресс-служба Нижнекамского муниципального района.

Жителям поврежденных домов рекомендуется обратиться в службу учета претензий. Специалисты ситуационного центра при необходимости помогут просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения, уточнили районные власти.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массовой атаке БПЛА. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, почти 40 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, были атакованы промышленные и гражданские объекты. В регионе объявлен траур.