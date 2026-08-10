СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск

ВСУ атаковали в Нижнекамске промышленные и гражданские объекты, сообщил Следственный комитет России (СКР). Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотников ударили по жилому сектору, а также по объектам промышленности в городе. СКР отмечает, что на атакованных объектах находились «гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям». Российские следователи устанавливают лиц, причастных к теракту. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, добавили в СКР.

Власти Татарстана сегодня сообщили об атаке БПЛА на промышленные объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, более 30 получили ранения. В город направили дополнительные бригады медиков. В регионе объявлен траур.