При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 13 человек, включая ребенка

До 13 выросло число погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. По данным Следственного комитета, при атаке «погибли мирные жители, в том числе ребенок».

Ранее власти региона сообщили о 12 погибших и 39 раненых. В больницы доставили 28 пострадавших. На место ЧП отправили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов. В регионе объявлен траур.