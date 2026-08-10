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При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 13 человек, включая ребенка

Власти Татарстана: число погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 13

До 13 выросло число погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. По данным Следственного комитета, при атаке «погибли мирные жители, в том числе ребенок».

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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Ранее власти региона сообщили о 12 погибших и 39 раненых. В больницы доставили 28 пострадавших. На место ЧП отправили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов. В регионе объявлен траур.

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