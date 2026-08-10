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Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 48

Количество пострадавших при утренней атаке беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Там уточнили, что всем обратившимся оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, подробности об их состоянии не приводятся.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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При атаке на Нижнекамск погибли 13 человек, в том числе ребенок. В нескольких домах выбило окна. Следственный комитет сообщил, что были атакованы промышленные и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте. В регионе объявлен траур.

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