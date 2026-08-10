Росморпорт взыскивает с Ростовского порта 53 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области привлёк Федеральное агентство морского и речного транспорта и ОАО «РЖД» третьими лицами в деле по иску ФГУП «Росморпорт» к АО «Ростовский порт» о взыскании неосновательного обогащения на сумму 53 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Также истец требует взыскать проценты в сумме 3,8 млн руб. и проценты по день фактической оплаты задолженности. На данном этапе рассмотрения дела подробности искового заявления не раскрываются.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная, связанная морским транспортом, прочая, не включенная в другие группировки. Генеральный директор — Сергей Пылин. Выручка предприятия за 2025 год составляет 57,1 млрд руб., прибыль — 24,3 млрд руб.

В ходе заседания представитель Росморпорта поддержал заявленные требования, представитель Ростовского порта изложил правовую позицию и заявил ходатайство о привлечении третьих лиц.

Суд удовлетворил ходатайство и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ОАО «Российские железные дороги». Дело признано подготовленным к судебному разбирательству.

Следующее заседание назначено на 16 сентября 2026 года в 15:00 в помещении Арбитражного суда Ростовской области. ОАО «РЖД» обязано представить отзыв на иск, стороны — изложить позиции с учётом отзывов третьих лиц.

Тат Гаспарян