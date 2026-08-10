При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек, пострадали 39
Глава Татарстана: в Нижнекамске при атаке БПЛА погибли 12 человек и 39 ранены
В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек. В списке пострадавших — 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
Ранее местные власти сообщили о массированной атаке БПЛА на промышленные объекты города. В Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов. В регионе объявлен траур.
«Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать», — заявил глава города Радмир Беляев.
Подробности о последствиях атаки дронов пока не раскрываются.