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При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек, пострадали 39

Глава Татарстана: в Нижнекамске при атаке БПЛА погибли 12 человек и 39 ранены

В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек. В списке пострадавших — 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Ранее местные власти сообщили о массированной атаке БПЛА на промышленные объекты города. В Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов. В регионе объявлен траур.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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«Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать», — заявил глава города Радмир Беляев.

Подробности о последствиях атаки дронов пока не раскрываются.

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