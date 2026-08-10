При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек, пострадали 39

В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек. В списке пострадавших — 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Ранее местные власти сообщили о массированной атаке БПЛА на промышленные объекты города. В Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов. В регионе объявлен траур.

«Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать», — заявил глава города Радмир Беляев.

Подробности о последствиях атаки дронов пока не раскрываются.