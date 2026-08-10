Люди погибли при атаке БПЛА на производственные объекты в Нижнекамске

Производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По предварительным данным, есть погибшие.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что в настоящий момент «массированный налет» продолжается. Под ударом — «как промышленные, так и гражданские объекты».

Рано утром в Нижнекамске была объявлена угроза атаки БПЛА. Граждан призывали принять меры предосторожности.