Люди погибли при атаке БПЛА на производственные объекты в Нижнекамске
Производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По предварительным данным, есть погибшие.
Глава Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что в настоящий момент «массированный налет» продолжается. Под ударом — «как промышленные, так и гражданские объекты».
Рано утром в Нижнекамске была объявлена угроза атаки БПЛА. Граждан призывали принять меры предосторожности.