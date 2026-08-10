Дополнительные бригады медиков направили в Нижнекамск после атаки БПЛА

Дополнительные медицинские бригады направлены в Нижнекамск из Набережных Челнов для помощи пострадавшим при атаке БПЛА. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.

«Также даны поручения соответствующим службам оперативно ликвидировать последствия атаки», — добавил чиновник.

Власти Татарстана сообщили сегодня утром о массированной атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске. По предварительным данным, есть погибшие. Число жертв и другие подробности пока неизвестны. В регионе объявлен траур.