В больницы Нижнекамска доставили 28 пострадавших при атаке БПЛА

28 пострадавших при атаке БПЛА доставлены в больницы Нижнекамска, в том числе один ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России. На место ЧП выехал министр здравоохранения Татарстана.

Власти региона сегодня сообщили об атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. На место отправили дополнительные бригады медиков. В регионе объявлен траур.