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В больницы Нижнекамска доставили 28 пострадавших при атаке БПЛА

28 пострадавших при атаке БПЛА доставлены в больницы Нижнекамска, в том числе один ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России. На место ЧП выехал министр здравоохранения Татарстана.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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Власти региона сегодня сообщили об атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. На место отправили дополнительные бригады медиков. В регионе объявлен траур.

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