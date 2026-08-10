«Очевидно, что часть субъектов МСП вынуждена будет уйти с рынка»

С начала 2026 года в Ростовской области почти 280 предпринимателей получили финансирование на развитие бизнеса — общая сумма выданных средств составила около 900 млн руб. В первую очередь господдержку получили товаропроизводители, выпускающие продукцию под зарегистрированными торговыми марками. Для них на Дону сформирован специальный реестр, куда вошли более 170 предприятий. Кроме того, господдержка распространятся на участников IT-сферы, легпрома и креативных индустрий как стратегически важных для региона направлений развития. Для более динамичного развития на Дону малого и среднего предпринимательства (МСП) систему поддержки нужно усилить, уверена вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Нынешнее состояние сектора МСП в регионе я бы охарактеризовала как тревожно-адаптивное. С одной стороны, мы видим устойчивость, которая сформировалась еще в предыдущие кризисные периоды. Помните пандемийный 2020 год? Тогда, по нашим опросам, только 3% предпринимателей Дона заявили о готовности закрыться (по стране этот показатель составлял 10%). Почти 50% бизнесов Ростовской области сохраняли штат и платили зарплату, даже не попадая в перечни поддерживаемых отраслей.

С другой стороны, сегодня нагрузка на малый и средний бизнес принципиально иная: не временная, а системная. Вполне очевидно, что какая-то часть субъектов МСП вынуждена будет уйти с рынка, это видно из данных за январь-июнь 2026 года. За эти шесть месяцев количество субъектов МСП на Дону сократилось на 5 тыс., на 2 тыс. меньше стало занятых в малом бизнесе. Повлиять на этот тренд можно, изменив государственную налоговую и денежно-кредитную политику.

Как показывает опыт, наиболее эффективной для бизнеса оказалась такая поддержка как переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). ТПП региона еще в 2025 году обратилась к губернатору с предложением о внедрении этого режима. В 2026 году к АУСН подключились уже 11 тыс. предпринимателей. Режим рассчитан на микробизнес: годовая выручка до 60 млн руб., штат — до пяти человек.

Но эффективность господдержки оценивается не только ростом объемов производства, инвестиций, занятости, налоговых поступлений, но и уровнем ее доступности. На мой взгляд, для бизнеса наиболее предпочтительны меры поддержки, за которыми не нужно обращаться. Долгие годы такой мерой служили пониженные налоговые ставки по УСН. С изменением федерального законодательства перечень категорий субъектов МСП, на которых распространяются такие льготы, сократился.

Сейчас необходимы дополнительные меры поддержки. Во-первых, бизнесу нужна законодательная стабильность. Количество ежегодно принимаемых нормативных документов, в том числе требующих от предпринимателей дополнительного техоснащения, получения новых компетенций, а иногда и полной перестройки процессов, не позволяют бизнесу выстраивать стратегии развития. Во-вторых, нужно расширить доступ к АУСН. Все больше предпринимателей готовы перейти на нее, но часть законодательных ограничений не позволяет это сделать. Ранее ТПП области вносила в донской парламент предложения переформатировать АУСН из эксперимента в полноценный налоговый режим и увеличить численность работающих с 5 до 15-ти. При положительном решении это будет существенная помощь МСП».