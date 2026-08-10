На Ставрополье лидером по объему продаж в рублях стал препарат для снижения веса

По итогам первого полугодия 2026 года в Ставропольском крае рейтинг по объёму продаж препаратов в рублях возглавил препарат от диабета и для снижения веса Тирзетта с долей 2,1% и выручкой 351 млн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вслед за ним в топ-5 вошли бренды Велгия (151 млн руб.), Семавик (146 млн руб.), Эликвис (135 млн руб.) и Форсига (128 млн руб.). Совокупная доля этих пяти брендов составляет более 6% рынка, что свидетельствует о концентрации значительной части выручки на сравнительно узком сегменте дорогостоящих препаратов.

Эксперты отмечают, что подобная структура продаж отражает несколько тенденций: рост доли рецептурных препаратов с высокой стоимостью, увеличение числа пациентов с хроническими заболеваниями, а также возможное влияние программ льготного лекарственного обеспечения, стимулирующих продажи именно этих категорий средств.

Рейтинг по объему продаж в упаковках демонстрирует принципиально иную картину. Здесь безусловным лидером стал Омепразол с долей 2,1% и объемом 824 тыс. упаковок. За ним следуют Меновазин (578 тыс. упаковок), Цитрамон (549 тыс. упаковок) и Натрия хлорид (530 тыс. упаковок).

В топ-10 по упаковкам вошли преимущественно недорогие, известные потребителям препараты, многие из которых относятся к категории безрецептурных или имеют широкий спектр применения. По мнению аналитиков, сопоставление двух рейтингов показывает, что рынок лекарственных препаратов в Ставропольском крае характеризуется выраженным разрывом между стоимостью и востребованностью. Так, лидеры по выручке практически не пересекаются с лидерами по количеству упаковок. Исключение составляет лишь присутствие в обоих списках препаратов, которые могут занимать промежуточное положение по цене и охвату применения.

Наталья Белоштейн