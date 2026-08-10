Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

Пресс-служба главы Татарстана сообщила сегодня утром, 10 августа, об атаке беспилотников на производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Власти региона заявили о 12 погибших и 39 пострадавших в результате ударов. Позднее число погибших возросло до 13. В 12:51 мск пресс-служба главы Татарстана сообщила, что после атаки на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек, госпитализирован 21. В республике объявлен траур. Что известно о случившемся — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мирный / РИА Новости Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись атаке БПЛА, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Власти рассказали о наличии погибших при ударах, но не уточнили их количество, а также, какие именно объекты были атакованы.

В 8:37 мск глава Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что в настоящий момент «массированный налет» продолжается. Под ударом — «как промышленные, так и гражданские объекты». В 8:49 мск он сообщил, что в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки. Дополнительные медицинские бригады направлены в Нижнекамск из Набережных Челнов для помощи пострадавшим при атаке БПЛА, написал господин Беляев в Telegram в 09:07 мск.

Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в Нижнекамске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Для жителей города работают номера горячей линии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Чистополь, Заинск была отменена около 09:11 мск.

Оперативный штаб по оказанию медицинской помощи создан в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице в связи с атакой дронов, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение по оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА в Нижнекамске соответствующими службами, сообщила пресс-служба главы республики.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку ВСУ на Нижнекамск «военным преступлением».

В 09:49 мск пресс-служба главы Татарстана сообщила о гибели 12 человек и 39 пострадавших при ударах по Нижнекамску. В 09:56 мск пресс-служба Минздрава России рассказала ТАСС, что после атак БПЛА в больницы Нижнекамска доставили 28 человек, в том числе одного ребенка. Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила о том, что число погибших возросло до 13, а пострадавших — до 48.

Пострадавшим из-за атаки БПЛА в Нижнекамске проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

Пресс-служба RWB сообщила селлерам, что сегодня утром эвакуировали сортировочный центр (СЦ) Wildberries. Объект уже вернулся к работе и «принимает товары как обычно», уточнили в компании. «С товарами все в порядке... Мы также отключили штраф за отгрузку на иной СЦ»,— добавили в RWB.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки ВСУ на Нижнекамск. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям, заявили в СКР. Как рассказали в ведомстве, ударам помимо промышленных объектов подверглась также жилая застройка. Кроме того, в СКР сообщили, что среди погибших есть ребенок.

Погибшим ребенком при атаке БПЛА в Нижнекамске была девочка, она умерла до прибытия медицинской помощи, заявили в Минздраве Татарстана. По данным пресс-службы главы республики, среди погибших также есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Пресс-служба МИД Узбекистана позднее уточнила, что в числе погибших — семь узбекских граждан.

В 12:51 мск пресс-служба главы Татарстана сообщила, что после атаки на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек, госпитализирован 21.

Кабинет министров Татарстана подготовит предложения по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Семьи погибших при атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск получат по 2 млн руб., пострадавшие — от 300 до 600 тыс. руб., сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Эрдни Кагалтынов