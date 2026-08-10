Склад Wildberries в Нижнекамске эвакуировали из-за атаки БПЛА

В Нижнекамске сегодня утром эвакуировали сортировочный центр (СЦ) Wildberries. Объект уже вернулся к работе и «принимает товары как обычно», сообщили селлерам в RWB.

«С товарами все в порядке... Мы также отключили штраф за отгрузку на иной СЦ»,— уточнили в компании.

Власти Татарстана утром сообщили о массированной атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске. По предварительным данным, погибли 12 человек, пострадали 39. На место направлены дополнительные бригады медиков. В регионе объявлен траур.