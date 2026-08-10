В Адыгее спрос на антидепрессанты вырос на 29%

В аптеках Адыгеи в январе—июне 2026 года продали 36,4 тыс. упаковок антидепрессантов на 36,1 млн руб. В натуральном выражении объем реализации вырос на 29%, а в денежном — на 34% год к году. Средняя стоимость упаковки составила 990 руб., что на 4% больше, чем год назад. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спрос на анксиолитики в республике в первом полугодии вырос на 20% — реализовано 30,3 тыс. упаковок. В денежном выражении объем продаж достиг 18,3 млн руб., что на 30% больше аналогичного показателя прошлого года. Средняя стоимость упаковки за год выросла на 8% и составила 603 руб.

Популярность снотворных и седативных средств снизилась на 3%. В аптеках Адыгеи продали 185,9 тыс. упаковок таких лекарств на 28,4 млн руб. В денежном выражении объем продаж год к году вырос на 12%, а средняя стоимость упаковки — на 15% (до 153 руб.).

«Рост спроса на антидепрессанты отмечается в последние годы во многих регионах в России, в том числе в Адыгее. Люди все чаще обращаются к помогающим специалистам по поводу тревожных и депрессивных состояний. Рост обращений связан не только с текущей обстановкой в стране и регионе (перебоями с поставками топлива, экономической нестабильностью, опасностью БПЛА), но и с тем, что у многих поменялось отношение к антидепрессантам. Современные психологи, психиатры и неврологи депаталогизируют эти препараты. Если раньше бытовало мнение, что они вызывают зависимость, то современные исследования опровергли эту информацию»,— отметила семейный и клинический психолог, преподаватель психологии Варвара Сапелкина. По ее словам, многие клиенты не хотят принимать снотворные препараты в связи с тем, что ночью чаще всего случаются атаки БПЛА. Людям важно быть не в «затуманенном» состоянии, чтобы услышать звук сирены.

Для сохранения психической устойчивости Варвара Сапелкина рекомендует перепроверить базовые настройки организма: сон, питание, эмоциональное и физическое состояние. Она напоминает, что почти во всех поликлиниках доступна бесплатная диспансеризация, которой не стоит пренебрегать.

«Всего лишь пятиминутная зарядка, но системно, регулярно и каждый день, может принести больше пользы, чем планы по тотальному перестраиванию режима жизни. Лучшая тренировка та, на которую вы пришли. И конечно, не могу не отметить важность личного общения с семьей и друзьями. Главное, чтобы это было то общение, после которого вам становится лучше»,— подчеркнула Варвара Сапелкина.

Ранее сообщалось, что в Крыму спрос на антидепрессанты в 2026 году вырос на 37%, а в Севастополе — на 42%.

Маргарита Синкевич