Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 456 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 456 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным министерства, в течение прошедшей ночи над регионами России ликвидировали 456 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 15 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над территорией Севастополя прошедшей ночью. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших в ходе очередной атаки ВСУ нет. Преимущественно беспилотники сбили над акваторией Черного моря и на отдалении от берега.

Алина Зорина