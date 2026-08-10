ВЭС Ставрополья и Дагестана увеличили выработку на 22%

В первые пять месяцев 2026 года выработка электроэнергии ветроэлектрическими станциями (ВЭС) в регионах Северного Кавказа (Дагестан и Ставропольский край) достигла 945,5 млн кВт·ч, что на 22% превышает результат аналогичного периода 2025 года (777,7 млн кВт·ч). Ключевым фактором роста стал запуск первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане в конце 2025 года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Росатом Возобновляемая энергия». Фото: АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Как уточнили в АРВЭ, мощность первой очереди Новолакской ветроэлектростанции составила 152,5 МВт. В июне–июле 2026 года была введена в эксплуатацию вторая очередь станции мощностью 147,5 МВт. Таким образом, общая установленная мощность объекта достигла 300 МВт. Это позволило Новолакской ВЭС стать крупнейшей ветроэлектростанцией в России.

Тенденция к наращиванию объемов «зеленой» энергетики прослеживается и в других сегментах. По информации компании «Россети Северный Кавказ», в распределительные сети за первое полугодие 2026 года поступило 16,2 млн кВт·ч электроэнергии, выработанной на основе возобновляемых источников (включая солнечную и гидрогенерацию). Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составил 14,2 млн кВт·ч.

Существенные различия наблюдаются и в региональной структуре генерации ВИЭ. Так, в первом полугодии 2026 года доля выработки из возобновляемых источников в Карачаево-Черкесии составила 13,8% в общем объеме ВИЭ-генерации на Северном Кавказе, в Северной Осетии — 17,1%, Чечне — 69,1%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика оказалась разнонаправленной. В Карачаево-Черкесии показатель снизился до 14%, Чеченской Республике — до 69,1%.

Изменилась и структура отпуска «зеленой» электроэнергии в сети «Россети Северный Кавказ». За первые шесть месяцев 2026 года на долю гидрогенерации пришлось 48,8%, а на солнечную генерацию — 51,2%. Годом ранее соотношение было иным: 36,7% приходилось на гидрогенерацию и 63,3% — на солнечную.

Наталья Белоштейн