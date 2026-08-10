Кассационный суд отменил наказание для экс-председателя Сибирского отделения РАН

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение райсуда Новосибирска о привлечении к административной ответственности академика Валентина Пармона, который до середины июля 2026 года возглавлял Сибирское отделение РАН, говорится в картотеке вышестоящего суда.

20 апреля райсуд признал Валентина Пармона виновным в невыполнении требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 2 тыс. руб. Речь идет о непредоставлении финансовых документов.

Отмена этого решения влечет за собой пересмотр всех последующих судебных актов, основанных на нем. В июне суд дисквалифицировал на полгода тогда еще занимавшего должность главы СО РАН Валентина Пармона за повторное невыполнение требований прокурора.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине июля РАН расторгла трудовой договор с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Исполняющим обязанности главы отделения был назначен директор Института теплофизики СО РАН, академик Дмитрий Маркович.

Илья Николаев