Химия следующего передела

В преддверии российско-казахстанского форума промышленная повестка двух стран все заметнее выходит за рамки привычной энергетики. Россия и Казахстан давно связаны сырьевыми потоками, нефтегазовой инфраструктурой, переработкой и логистикой. Следующий этап сотрудничества будет определяться не столько объемами поставок, сколько глубиной промышленной кооперации.

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский отмечает, что для обеих стран это вопрос не только торговли, но и конкурентоспособности. В старой модели ключевым преимуществом был доступ к ресурсу. В новой — способность превращать этот ресурс в продукты более высокой добавленной стоимости: функциональные материалы, растворители, компоненты смазочных материалов, сорбенты, промышленные покрытия, полимерные системы, нефтесервисную и строительную химию.

Вокруг таких цепочек формируется новая промышленная логика Евразийского пространства, где Россия и Казахстан выступают основой для создания современных производственных коопераций. Страны активно развивают нефтегазохимию, горнодобывающий сектор, инфраструктурное строительство, агропромышленный комплекс, упаковку, транспортную систему и фармацевтику. Все эти отрасли требуют не только базового сырья, но и специальной химии — продуктов, которые могут потребляться в меньших объемах, но определяют устойчивость и качество конечного производства.

По информации Евразийского банка развития, рынок малотоннажной и специальной химии Центральной Азии может вырасти с примерно $5,3 млрд в 2025 году до $6,9 млрд к 2030 году. Прирост порядка $1,6 млрд за 5 лет отражает более широкий процесс: экономика региона постепенно усложняется, а вместе с этим растет потребность в продуктах следующего передела. Для российских производителей это означает расширение возможностей экспорта продукции глубоких переделов и развития совместных проектов на евразийском пространстве.

По словам Михаила Сутягинского, на этом фоне участие российских химических и нефтехимических компаний в российско-казахстанском форуме важно рассматривать не через призму отдельных поставок, а через возможность формирования новых производственных связей. Среди участников этой повестки — ГК «Титан», которая уже обозначила фокус на малотоннажной химии, инжиниринге, микрофлюидных технологиях и продуктах глубокой переработки.

Михаил Сутягинский сформулировал этот сдвиг так: «Сегодня развитие химической промышленности определяется не только объемом инвестиций, но и способностью создавать собственные технологии, быстро внедрять их в производство и формировать новые производственные цепочки. Выигрывать будут не те, кто просто продает сырье, а те, кто умеет строить цепочки от сырья до конечного материала».

Где будет расти спрос

Эксперт рассказывает: главная интрига химического рынка Центральной Азии до 2030 года — не в том, сколько регион будет потреблять базовой химии. Важнее другое: какие отрасли начнут формировать спрос на продукты более глубокой переработки.

Первый источник такого спроса — строительство и инфраструктура. В ближайшие годы в Казахстане продолжится развитие транспортной, промышленной и коммунальной инфраструктуры. Для этих проектов нужны не только цемент, металл и битум, но и строительная химия, герметики, защитные покрытия, клеевые системы, изоляционные материалы, сорбенты и компоненты для материалов с заданными свойствами. Для российских производителей специальной химии это создает устойчивый спрос на новые материалы и решения.

В эту цепочку могут встраиваться продукты, которые уже выпускаются или развиваются российскими производителями, в том числе участниками форума. Для ГК «Титан» это силиказоли и силикагели, фенол, ацетон, альфаметилстирол, изофорон. Их значение не в самостоятельном экспортном эффекте, а в возможности использовать их как сырьевую и технологическую базу для смол, связующих, покрытий, наполнителей, защитных составов и промышленных клеевых систем. Для инфраструктурной экономики это критично: срок службы объекта все чаще зависит не только от базового материала, но и от химии, которая обеспечивает прочность, адгезию, влагостойкость, химическую устойчивость и защиту от коррозии.

Второй драйвер — нефтегазовая, горнодобывающая и сервисная химия. Нефтегазовый сектор Казахстана является одним из наиболее перспективных направлений применения продукции российских химических предприятий. Добыча, транспортировка и переработка сырья требуют осушителей, сорбентов, технических жидкостей, присадок, герметиков, компонентов смазочных материалов и реагентов. Здесь химия работает не как вспомогательная статья затрат, а как фактор бесперебойности производственных процессов.

В этой логике промышленное применение могут находить силикагели и силиказоли, полиизобутилен и низкомолекулярный полиизобутилен, изопропиловый спирт, а также сжиженные углеводородные газы — бутан нормальный, пропан технический и смесь пропана и бутана технических.

«Речь идет не о продвижении отдельных продуктов, а о более широкой задаче: создать устойчивую базу для нефтесервисной химии, технических жидкостей, смазочных компонентов, осушителей, сорбентов и сырья для дальнейшего нефтехимического передела», — отмечает эксперт.

Третий контур роста — полимерная переработка, упаковка и промышленные материалы. Рост агропереработки, пищевой промышленности, логистики, строительства и фармацевтики, по словам Михаила Сутягинского, будет усиливать спрос на пленочные материалы, клеевые системы, модификаторы, растворители, смолы и специальные полимерные продукты.

«Для Центральной Азии это особенно важно: региону нужна не только поставка базовых полимеров, но и развитие локальной переработки, которая дает готовую продукцию для внутреннего рынка и экспорта. В такие цепочки могут быть встроены полиизобутилен, низкомолекулярный полиизобутилен, ацетон, изопропиловый спирт, альфаметилстирол, фенол и изофорон. Их промышленная ценность проявляется тогда, когда они становятся частью производства клеев, герметиков, смол, покрытий, компаундов и специальных полимерных систем. Это уже не торговля сырьем, а участие в создании материалов с конкретными эксплуатационными характеристиками», — рассказывает эксперт.

Четвертое направление — фармацевтические, санитарно-гигиенические и агропромышленные цепочки. Здесь, как отмечает Михаил Сутягинский, спрос будет формироваться вокруг растворителей, осушителей, сорбентов, компонентов упаковки, промышленной санитарии, хранения и переработки сельхозпродукции. Изопропиловый спирт, ацетон и силикагели в этой логике могут быть частью задачи по локализации вспомогательных химических компонентов, без которых невозможно развитие продукции с высокой добавленной стоимостью.

Почему поставок уже недостаточно

Для российско-казахстанского сотрудничества принципиально важно, что рынок специальной химии нельзя развивать только логикой экспорта отдельных товарных позиций, говорит эксперт. Такая химия ценна в привязке к конечному применению. Один и тот же продукт может использоваться в строительной химии, нефтесервисе, покрытиях, полимерной переработке или фармацевтической логистике, но для каждого применения нужны свои требования к качеству, стабильности, рецептуре, упаковке, сервису и технологическому сопровождению.

«Более перспективная модель — совместное развитие производственных контуров. Это могут быть формуляционные производства, выпуск строительной химии, герметиков, промышленных покрытий, сорбентов, осушителей, компонентов смазочных материалов и технических жидкостей. Это могут быть опытно-промышленные проекты по малотоннажному синтезу, адаптированные под спрос конкретных отраслей Казахстана», — отмечает Михаил Сутягинский.

Здесь особенно важен инжиниринг. В малотоннажной химии конкурентоспособность определяется не только наличием сырья, но и скоростью перехода от разработки к промышленному выпуску.

«Развитие подобных компетенций актуально для обеих стран. Для российских компаний — это возможность расширять присутствие на рынках Евразии за счет технологий продуктов высокой добавленной стоимости, для Казахстана — ускорять промышленную локализацию. Странам Центральной Азии нужны не только поставщики химической продукции, но и партнеры, способные адаптировать технологию, обеспечить качество, масштабировать выпуск и сопровождать применение продукта в конечной отрасли», — добавил эксперт.

Казахстан как площадка следующего передела

Для российских химических компаний Казахстан — это не только рынок сбыта. Это потенциальная площадка для производств, ориентированных на Центральную Азию. У страны есть сырьевая база, промышленный спрос, логистика, энергетика и растущая потребность в локализации. При этом многие продукты специальной химии остаются чувствительными к импорту: даже небольшие перебои в поставках могут влиять на работу целых отраслей.

«Поэтому сотрудничество в химии и нефтехимии может стать одним из наиболее практичных направлений новой промышленной повестки. Оно не требует противопоставления российской и казахстанской промышленности. Напротив, оно предполагает разделение ролей: Россия может предлагать продукты глубокой переработки, технологии, рецептуры и инжиниринг; Казахстан — промышленную площадку, региональный рынок и спрос со стороны добычи, строительства, АПК, транспорта и переработки. Такой подход отвечает интересам обеих сторон. Для России это расширение экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью и закрепление на растущем рынке Центральной Азии. Для Казахстана — возможность ускорить локализацию, повысить устойчивость промышленных цепочек и постепенно переходить от сырьевой модели к модели более глубокой переработки», — говорит эксперт.

Что может изменить форум

Российско-казахстанский форум важен не сам по себе, а как площадка для смены языка промышленного диалога. Если обсуждать только объемы торговли, энергетику и логистику, повестка останется в привычной рамке. Если же обсуждать химические цепочки, материалы, малотоннажный синтез, опытно-промышленные установки и локализацию формуляционных производств, сотрудничество получает другой горизонт.

Михаил Сутягинский сформулировал это через задачу создания собственной технологической базы: «Главное — не просто построить несколько новых заводов, а сформировать внутри страны полные технологические цепочки. Для российско-казахстанской повестки этот тезис можно расширить: речь идет о цепочках, которые могут работать не только внутри одной страны, но и на уровне всего региона. К 2030 году конкурентоспособность будет определяться не только доступом к ресурсам, но и способностью превращать их в продукты с высокой добавленной стоимостью».

В этой модели продукция ГК «Титан» и других участников химической отрасли — от силиказолей, силикагелей и полиизобутилена до изопропилового спирта, фенола, ацетона, альфаметилстирола, изофорона и сжиженных углеводородных газов — должна рассматриваться не как набор товарных позиций, а как элемент промышленной архитектуры. Ее смысл — в создании цепочек для строительства, добычи, нефтесервиса, полимерной переработки, упаковки, покрытий, технических жидкостей и материалов специального назначения. Именно это может стать следующим этапом российско-казахстанского промышленного сотрудничества: от сырья — к продуктам, от торговли — к кооперации, от отдельных поставок — к формированию технологических цепочек Центральной Азии, заключил эксперт.