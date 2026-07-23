Химия следующего передела
Как промышленная кооперация с Казахстаном открывает новые возможности для России
В преддверии российско-казахстанского форума промышленная повестка двух стран все заметнее выходит за рамки привычной энергетики. Россия и Казахстан давно связаны сырьевыми потоками, нефтегазовой инфраструктурой, переработкой и логистикой. Следующий этап сотрудничества будет определяться не столько объемами поставок, сколько глубиной промышленной кооперации.
Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский отмечает, что для обеих стран это вопрос не только торговли, но и конкурентоспособности. В старой модели ключевым преимуществом был доступ к ресурсу. В новой — способность превращать этот ресурс в продукты более высокой добавленной стоимости: функциональные материалы, растворители, компоненты смазочных материалов, сорбенты, промышленные покрытия, полимерные системы, нефтесервисную и строительную химию.
Вокруг таких цепочек формируется новая промышленная логика Евразийского пространства, где Россия и Казахстан выступают основой для создания современных производственных коопераций. Страны активно развивают нефтегазохимию, горнодобывающий сектор, инфраструктурное строительство, агропромышленный комплекс, упаковку, транспортную систему и фармацевтику. Все эти отрасли требуют не только базового сырья, но и специальной химии — продуктов, которые могут потребляться в меньших объемах, но определяют устойчивость и качество конечного производства.
По информации Евразийского банка развития, рынок малотоннажной и специальной химии Центральной Азии может вырасти с примерно $5,3 млрд в 2025 году до $6,9 млрд к 2030 году. Прирост порядка $1,6 млрд за 5 лет отражает более широкий процесс: экономика региона постепенно усложняется, а вместе с этим растет потребность в продуктах следующего передела. Для российских производителей это означает расширение возможностей экспорта продукции глубоких переделов и развития совместных проектов на евразийском пространстве.
По словам Михаила Сутягинского, на этом фоне участие российских химических и нефтехимических компаний в российско-казахстанском форуме важно рассматривать не через призму отдельных поставок, а через возможность формирования новых производственных связей. Среди участников этой повестки — ГК «Титан», которая уже обозначила фокус на малотоннажной химии, инжиниринге, микрофлюидных технологиях и продуктах глубокой переработки.
Михаил Сутягинский сформулировал этот сдвиг так: «Сегодня развитие химической промышленности определяется не только объемом инвестиций, но и способностью создавать собственные технологии, быстро внедрять их в производство и формировать новые производственные цепочки. Выигрывать будут не те, кто просто продает сырье, а те, кто умеет строить цепочки от сырья до конечного материала».
Где будет расти спрос
Эксперт рассказывает: главная интрига химического рынка Центральной Азии до 2030 года — не в том, сколько регион будет потреблять базовой химии. Важнее другое: какие отрасли начнут формировать спрос на продукты более глубокой переработки.
Первый источник такого спроса — строительство и инфраструктура. В ближайшие годы в Казахстане продолжится развитие транспортной, промышленной и коммунальной инфраструктуры. Для этих проектов нужны не только цемент, металл и битум, но и строительная химия, герметики, защитные покрытия, клеевые системы, изоляционные материалы, сорбенты и компоненты для материалов с заданными свойствами. Для российских производителей специальной химии это создает устойчивый спрос на новые материалы и решения.
В эту цепочку могут встраиваться продукты, которые уже выпускаются или развиваются российскими производителями, в том числе участниками форума. Для ГК «Титан» это силиказоли и силикагели, фенол, ацетон, альфаметилстирол, изофорон. Их значение не в самостоятельном экспортном эффекте, а в возможности использовать их как сырьевую и технологическую базу для смол, связующих, покрытий, наполнителей, защитных составов и промышленных клеевых систем. Для инфраструктурной экономики это критично: срок службы объекта все чаще зависит не только от базового материала, но и от химии, которая обеспечивает прочность, адгезию, влагостойкость, химическую устойчивость и защиту от коррозии.
Второй драйвер — нефтегазовая, горнодобывающая и сервисная химия. Нефтегазовый сектор Казахстана является одним из наиболее перспективных направлений применения продукции российских химических предприятий. Добыча, транспортировка и переработка сырья требуют осушителей, сорбентов, технических жидкостей, присадок, герметиков, компонентов смазочных материалов и реагентов. Здесь химия работает не как вспомогательная статья затрат, а как фактор бесперебойности производственных процессов.
В этой логике промышленное применение могут находить силикагели и силиказоли, полиизобутилен и низкомолекулярный полиизобутилен, изопропиловый спирт, а также сжиженные углеводородные газы — бутан нормальный, пропан технический и смесь пропана и бутана технических.
«Речь идет не о продвижении отдельных продуктов, а о более широкой задаче: создать устойчивую базу для нефтесервисной химии, технических жидкостей, смазочных компонентов, осушителей, сорбентов и сырья для дальнейшего нефтехимического передела», — отмечает эксперт.
Третий контур роста — полимерная переработка, упаковка и промышленные материалы. Рост агропереработки, пищевой промышленности, логистики, строительства и фармацевтики, по словам Михаила Сутягинского, будет усиливать спрос на пленочные материалы, клеевые системы, модификаторы, растворители, смолы и специальные полимерные продукты.
«Для Центральной Азии это особенно важно: региону нужна не только поставка базовых полимеров, но и развитие локальной переработки, которая дает готовую продукцию для внутреннего рынка и экспорта. В такие цепочки могут быть встроены полиизобутилен, низкомолекулярный полиизобутилен, ацетон, изопропиловый спирт, альфаметилстирол, фенол и изофорон. Их промышленная ценность проявляется тогда, когда они становятся частью производства клеев, герметиков, смол, покрытий, компаундов и специальных полимерных систем. Это уже не торговля сырьем, а участие в создании материалов с конкретными эксплуатационными характеристиками», — рассказывает эксперт.
Четвертое направление — фармацевтические, санитарно-гигиенические и агропромышленные цепочки. Здесь, как отмечает Михаил Сутягинский, спрос будет формироваться вокруг растворителей, осушителей, сорбентов, компонентов упаковки, промышленной санитарии, хранения и переработки сельхозпродукции. Изопропиловый спирт, ацетон и силикагели в этой логике могут быть частью задачи по локализации вспомогательных химических компонентов, без которых невозможно развитие продукции с высокой добавленной стоимостью.
Почему поставок уже недостаточно
Для российско-казахстанского сотрудничества принципиально важно, что рынок специальной химии нельзя развивать только логикой экспорта отдельных товарных позиций, говорит эксперт. Такая химия ценна в привязке к конечному применению. Один и тот же продукт может использоваться в строительной химии, нефтесервисе, покрытиях, полимерной переработке или фармацевтической логистике, но для каждого применения нужны свои требования к качеству, стабильности, рецептуре, упаковке, сервису и технологическому сопровождению.
«Более перспективная модель — совместное развитие производственных контуров. Это могут быть формуляционные производства, выпуск строительной химии, герметиков, промышленных покрытий, сорбентов, осушителей, компонентов смазочных материалов и технических жидкостей. Это могут быть опытно-промышленные проекты по малотоннажному синтезу, адаптированные под спрос конкретных отраслей Казахстана», — отмечает Михаил Сутягинский.
Здесь особенно важен инжиниринг. В малотоннажной химии конкурентоспособность определяется не только наличием сырья, но и скоростью перехода от разработки к промышленному выпуску.
«Развитие подобных компетенций актуально для обеих стран. Для российских компаний — это возможность расширять присутствие на рынках Евразии за счет технологий продуктов высокой добавленной стоимости, для Казахстана — ускорять промышленную локализацию. Странам Центральной Азии нужны не только поставщики химической продукции, но и партнеры, способные адаптировать технологию, обеспечить качество, масштабировать выпуск и сопровождать применение продукта в конечной отрасли», — добавил эксперт.
Казахстан как площадка следующего передела
Для российских химических компаний Казахстан — это не только рынок сбыта. Это потенциальная площадка для производств, ориентированных на Центральную Азию. У страны есть сырьевая база, промышленный спрос, логистика, энергетика и растущая потребность в локализации. При этом многие продукты специальной химии остаются чувствительными к импорту: даже небольшие перебои в поставках могут влиять на работу целых отраслей.
«Поэтому сотрудничество в химии и нефтехимии может стать одним из наиболее практичных направлений новой промышленной повестки. Оно не требует противопоставления российской и казахстанской промышленности. Напротив, оно предполагает разделение ролей: Россия может предлагать продукты глубокой переработки, технологии, рецептуры и инжиниринг; Казахстан — промышленную площадку, региональный рынок и спрос со стороны добычи, строительства, АПК, транспорта и переработки. Такой подход отвечает интересам обеих сторон. Для России это расширение экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью и закрепление на растущем рынке Центральной Азии. Для Казахстана — возможность ускорить локализацию, повысить устойчивость промышленных цепочек и постепенно переходить от сырьевой модели к модели более глубокой переработки», — говорит эксперт.
Что может изменить форум
Российско-казахстанский форум важен не сам по себе, а как площадка для смены языка промышленного диалога. Если обсуждать только объемы торговли, энергетику и логистику, повестка останется в привычной рамке. Если же обсуждать химические цепочки, материалы, малотоннажный синтез, опытно-промышленные установки и локализацию формуляционных производств, сотрудничество получает другой горизонт.
Михаил Сутягинский сформулировал это через задачу создания собственной технологической базы: «Главное — не просто построить несколько новых заводов, а сформировать внутри страны полные технологические цепочки. Для российско-казахстанской повестки этот тезис можно расширить: речь идет о цепочках, которые могут работать не только внутри одной страны, но и на уровне всего региона. К 2030 году конкурентоспособность будет определяться не только доступом к ресурсам, но и способностью превращать их в продукты с высокой добавленной стоимостью».
В этой модели продукция ГК «Титан» и других участников химической отрасли — от силиказолей, силикагелей и полиизобутилена до изопропилового спирта, фенола, ацетона, альфаметилстирола, изофорона и сжиженных углеводородных газов — должна рассматриваться не как набор товарных позиций, а как элемент промышленной архитектуры. Ее смысл — в создании цепочек для строительства, добычи, нефтесервиса, полимерной переработки, упаковки, покрытий, технических жидкостей и материалов специального назначения. Именно это может стать следующим этапом российско-казахстанского промышленного сотрудничества: от сырья — к продуктам, от торговли — к кооперации, от отдельных поставок — к формированию технологических цепочек Центральной Азии, заключил эксперт.