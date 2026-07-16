Председателя СО РАН Валентина Пармона досрочно уволили

Российская академия наук (РАН) расторгла трудовой договор с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Исполняющим обязанности главы отделения с 16 июля назначен директор Института теплофизики СО РАН, академик Дмитрий Маркович, указывается в распоряжении учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В конце июня суд постановил дисквалифицировать на полгода господина Пармона. Основанием стало якобы повторное непредоставление финансовых документов по запросу прокуратуры. Действующий тогда председатель СО РАН пытался обжаловать это решение, однако в июле Советский райсуд Новосибирска отклонил апелляционную жалобу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле суд признал академика виновным в невыполнении требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ) и обязал его выплатить штраф в 2 тыс. руб. Научный руководитель новосибирского Института катализа Валентин Пармон работал на посту руководителя СО РАН с 2017 года. Спустя пять лет его переизбрали на эту должность до 2027 года.

Александра Стрелкова