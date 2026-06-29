Суд дисквалифицировал на полгода главу Сибирского отделения РАН Валентина Пармона

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон дисквалифицирован на полгода по решению суда. Основанием стало якобы повторное непредоставление финансовых документов по запросу прокуратуры, сообщили «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Пармон

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Валентин Пармон

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Решение в законную силу не вступило. Получить комментарий ученого не удалось. Его советник по информационной политике Андрей Соболевский сказал «Ъ-Сибирь», что в СО РАН решения суда не видели, Валентин Пармон продолжает исполнять свои обязанности. Сейчас он находится в командировке в Москве.

В апреле 2026 года Советский районный суд Новосибирска признал главу СО РАН виновным в невыполнении требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ), но ограничился штрафом в размере 2 тыс. руб.

Научный руководитель новосибирского Института катализа академик Валентин Пармон занял пост руководителя СО РАН в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на эту должность.

Илья Николаев