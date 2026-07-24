Курорт «Манжерок» запустил масштабный проект по восстановлению экосистемы Оби

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» реализует инициативу по восстановлению популяции нельмы — ценной промысловой рыбы семейства лососевых, занесенной в Красную книгу. В рамках первого этапа в реку Томь уже выпущено 15 тысяч мальков; до конца летнего сезона в Обский бассейн планируют выпустить в общей сложности 35 тысяч молодых особей.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Выпуск мальков проходит в реке Томь — одном из ключевых водоемов Обского бассейна. Места для выпуска специалисты подбирали с учетом особенностей течений и наличия кормовой базы, чтобы повысить шансы молоди на выживание.

Перед тем как попасть в дикую природу, мальки проходят двухмесячную адаптацию в специальном нагульном пруду на берегу Томи. В этом «карантинном» пространстве молодь успевает окрепнуть и набрать вес — в среднем чуть более 2,7 грамма. Проточный канал поддерживает температуру воды на уровне +10–15°C, что максимально приближено к естественным условиям обитания нельмы. Такой подход значительно повышает выживаемость рыб в открытой реке.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Численность нельмы критически снижается из-за изменения гидрологического режима рек. Эта рыба — важный индикатор состояния водоема: ее присутствие говорит о здоровье экосистемы. Восстановление популяции нельмы поможет стабилизировать баланс в Обском бассейне, повысить рыбопродуктивность водоема и со временем привести к росту численности других видов рыб.

По оценкам экологов, формирование устойчивой популяции в среднем течении Оби может качественно изменить состояние реки уже через 7–10 лет — в том числе положительно повлиять на чистоту воды. Кроме того, успех проекта откроет возможности для развития научно-популярного туризма и создания новых охраняемых природных зон вдоль русла.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Мы не просто восполняем биоресурсы, мы инвестируем в будущее Сибири. Сохранение и приумножение богатства нашей природы — не строчка в отчете, а живая традиция курорта Сбера. Сегодня мы стремимся заложить фундамент экологической безопасности региона, чтобы будущие поколения могли увидеть величие сибирской тайги и полноводных рек во всем их многообразии. Восстановление популяции нельмы позволит сохранить уникальную экосистему Оби на десятилетия вперед», — отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Восполнение биоресурсов — часть долгосрочной экологической программы курорта. За три года участия в программе по восстановлению водных биоресурсов Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки более 130 тысяч мальков. С учетом запланированного зарыбления в текущем году общий объем достигнет 165 тысяч особей — это значимый вклад в сохранение экосистемы Обского бассейна.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»