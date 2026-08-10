На Кубани при столкновении лодок погиб один человек

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения маломерных судов на Кирпильском лимане, в результате которого погиб судоводитель и пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Столкновение произошло 8 августа в акватории Кирпильского лимана Приморско-Ахтарского района Краснодарского края рядом с базой отдыха «Лимания». Согласно версии следствия, моторная лодка столкнулась с маломерным судном в темное время суток. Судоводитель маломерного судна погиб. Второй судоводитель и пассажиры маломерных судов, среди которых четверо мужчин и две женщины, доставлены в медицинское учреждение.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины столкновения.

Алина Зорина