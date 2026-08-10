Над Севастополем сбили 15 БПЛА

15 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над территорией Севастополя прошедшей ночью. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, прошедшей ночью военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Всего сбито 15 беспилотников, преимущественно над акваторией Черного моря и на отдалении от берега. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших в ходе очередной атаки ВСУ нет.

По словам Михаила Развожаева, к 05:58 мск 10 августа спасательная служба Севастополя установила, что из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа «Инжир». Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже «Инжир». Ситуация находится под контролем, на месте работают все необходимые службы. Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков беспилотных летательных аппаратов повреждены четыре автомобиля.

По данным губернатора Севастополя, воздушная тревога прошедшей ночью была объявлена на территории города дважды.

Алина Зорина