Axios: США не обеспокоены отказом Нетаньяху вывести войска из Газы

Белый дом рассматривает отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от плана «Совета мира» по Газе как часть предвыборной кампании в стране, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Мы понимаем политические потребности Биби. У нас нет с этим проблем до тех пор, пока он продолжает делать то, о чем мы просим, — особенно в том, что касается сдерживания ударов по Газе»,— цитирует господин Равид своего собеседника, неназванного высокопоставленного чиновника США.

Вчера Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимает подготовленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом план из 15 пунктов по Газе. По его словам, ЦАХАЛ не будет выходить из Газы, пока «Хамас» не будет окончательно разоружен.

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. «Израильский институт демократии» ранее прогнозировал, что коалиция премьер-министра не получит большинство: переизбрание господина Нетаньяху не поддерживают около 60% граждан.

О чем пишут мировые СМИ в преддверии израильских выборов — в материале «Ъ».