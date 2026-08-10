Channel 13: США потребовали от Израиля прекратить бои в Иране, Газе и Ливане

США требуют от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщает израильский Channel 13. По информации телеканала, позицию Вашингтона до израильского руководства донес командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

По информации телеканала, американская сторона также настаивает на прекращении точечных ликвидаций командиров вооруженных формирований. Требования вызвали протест представителей израильских силовых ведомств.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отвергла план вывода войск из Газы из 15 пунктов, предложенный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. Израильский премьер подчеркнул, что ЦАХАЛ не станет выводить войска из Газы до полного разоружения группировки «Хамас».