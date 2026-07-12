Парламентские выборы в Израиле назначили на 27 октября
Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября — в последнюю дату разрешенного законом периода. Об этом сообщили в Кнессете, передает AFP.
«Поскольку ожидается, что нынешний созыв Кнессета отработает полный срок … и нет намерения сокращать период полномочий законодательного органа, необходимость принимать закон о роспуске Кнессета по обычной процедуре отсутствует», — указывается в заявлении парламента.
Предстоящие выборы станут первыми после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен сформировать обширную коалицию и «дистанцироваться как от левых, так и от правых».
Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозировал, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство — около 60% граждан не поддерживают его переизбрание.
Эти выборы пройдут после длительного периода политической нестабильности в Израиле, который с 2019 года пять раз отправлялся на избирательные участки, что привело к усталости среди населения. После присяги нынешнего кабинета министров в декабре 2022 года, во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, правительство представило инициативу по судебной реформе. Эта реформа, предполагающая усиление контроля парламентского большинства над процессом выбора судей Верховного суда и ограничение полномочий самого суда, вызвала беспрецедентные массовые протесты и глубокий раскол в обществе с января 2023 года. Из-за накала страстей и угроз безопасности страны, Биньямин Нетаньяху приостанавливал обсуждение реформы, но переговоры с оппозицией закончились неудачей, и часть законопроектов была принята.
Судебная реформа, продвигаемая правительством Биньямина Нетаньяху, привела к массовым демонстрациям: сотни тысяч людей выходили на улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. Оппозиция и многие эксперты опасаются, что реформа ослабит судебную власть и поставит под угрозу гражданские свободы, способствуя перекосу власти в сторону исполнительной и законодательной ветвей. Правящая коалиция, куда входят крайне правые и религиозные партии, считает, что реформа восстановит баланс властей. На фоне этих событий в стране был силен запрос на новых политиков и новые подходы к решению проблем.