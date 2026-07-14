Решение о проведении выборов в Кнессет 27 октября широко обсуждается в мире. В Израиле обращают внимание на дату выборов и на то, что она уже вызвала ассоциации с началом войны «Хамаса» против Израиля в 2023 году. За пределами страны напоминают, что Биньямин Нетаньяху дольше всех находился на посту премьер-министра и насколько сложно ему будет сохранить этот пост в условиях явного разочарования электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Haaretz (Иерусалим, Израиль) Все дело в дате: как 7 октября уже преследует следующие выборы Израиля На этой неделе… премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил день голосования — 27 октября… Это известие сразу показалось многим израильтянам зловещим напоминанием об атаке 7 октября… В Израиле при указании даты на первом месте ставится день, на втором — месяц, поэтому дата дня выборов выглядит как 27.10.26. Уже через несколько часов после объявления соцсети были заполнены ее изображениями, цифры которой 7.10 выделены красным цветом… Коалиция обсуждала, когда лучше провести выборы, 20 или 27 октября… Хотя правительство хотело избежать даты, которая бы напоминала о случившемся при нем нападении боевиков «Хамаса» 7 октября, в конце концов все равно было выбрано 27 октября, чтобы у законодателей было дополнительное время для принятия некоторых вызывающих массу споров законопроектов.

Le Figaro (Париж, Франция) Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября Биньямин Нетаньяху, дольше всех находившийся на посту премьер-министра Израиля в истории страны, объявил о намерении идти на новый срок. Однако недавние опросы общественного мнения показывают, что большинство израильтян хотят, чтобы Нетаньяху ушел. Его главным соперником стал бывший начальник генштаба армии Израиля Гади Айзенкот. Уровень негодования по поводу провала системы безопасности во время атак 7 октября остается высоким и продолжает негативно сказываться на популярности Биньямина Нетаньяху. Общественность также критикует его за то, что он не сдержал свое обещание о «полной победе» над «Хамасом» и проиранской ливанской «Хезболлой», а также за то, что его не допустили до переговоров Ирана и США по прекращению войны на Ближнем Востоке. Многие сочли подписанный по их итогам Меморандум о взаимопонимании не соответствующим интересам Израиля.

The Irish Times (Дублин, Ирландия) Израиль назначил дату парламентских выборов на фоне падения поддержки Нетаньяху: что показывают опросы До роспуска Кнессета в конце этой недели коалиция работает над обеспечением принятия ряда спорных законопроектов, направленных на умиротворение электората партий, входящих в правящую коалицию. Одна из запланированных мер предусматривает иммунитет от преследования мужчинам из ультраортодоксальной еврейской общины, уклоняющимся от призыва в армию. Нетаньяху надеется, что такое законодательство гарантирует лояльность ультраортодоксальных партий к нему после выборов. Другой законопроект ослабит роль генерального прокурора, разделив ее между юридическим советником и назначенным правительством государственным прокурором… Опросы показывают, что большинство израильтян хотят отставки Нетаньяху (76%), дольше всех находившегося на посту премьер-министра Израиля… Линия разлома в израильской политике проходит не между правыми и левыми, а между лагерями сторонников и противников Нетаньяху. Противники Нетаньяху представляют партии всего политического спектра.

WION (Нoйда, Индия) Выборы в Кнессет-2026: самые большие проблемы, угрожающие политическому будущему Нетаньяху В преддверии выборов 2026 года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предстоит решающая политическая битва. Его десятилетнее господство оказалось под угрозой из-за общественного недовольства провалами в обеспечении безопасности 7 октября, затянувшейся войны в Газе и растущих призывов к смене руководства. Хотя Нетаньяху остается влиятельной фигурой с преданным электоратом, опросы общественного мнения показывают, что его правящая коалиция может столкнуться с жесткой борьбой за сохранение парламентского большинства, так как оппозиционные партии пытаются изменить политический ландшафт Израиля.

Подготовила Алена Миклашевская