ВККС примет решение об аресте экс-судьи Цмакаловой по делу ростовских судей

Высшая квалификационная коллегия судей России 13 августа рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на арест бывшей судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталии Цмакаловой. Она подозревается в пяти эпизодах получения взяток за вынесение неправосудных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Цмакалова, находясь в должности судьи, получала денежные средства от заинтересованных лиц за принятие решений в их пользу. Ее действия квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору за совершение заведомо неправосудных действий.

Цмакалова является одной из фигурантов расследования в отношении судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. В материалах дела также фигурирует бывший председатель суда Елена Коблева, которую следствие считает организатором коррупционной схемы. Коблевой предъявлены обвинения в получении взяток, вынесении неправосудных решений и воспрепятствовании правосудию. Всего ей вменяется 13 эпизодов.

В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил Коблеву к 10 годам колонии и штрафу 15 млн руб. по другому делу. Суд установил, что она получила 500 тыс. руб. за обеспечение отмены судебного акта. Позднее в отношении нее было возбуждено новое дело о взяточничестве и вынесении неправосудных решений.

Еще одной фигуранткой расследования стала мировая судья в отставке Эльмира Пономарева. По версии следствия, еще работая помощником судьи, она обратилась к Коблевой с просьбой помочь с назначением на должность мирового судьи за 2 млн руб. 13 августа ВККС также рассмотрит вопрос о даче согласия на ее арест.

По данным, приведенным в материалах о деле, Цмакалова ранее пыталась оспорить решение ВККС о согласии на возбуждение уголовного дела. Верховный суд РФ оставил ее жалобу без удовлетворения.

В тот же день ВККС рассмотрит аналогичный вопрос в отношении еще одного бывшего судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону — Олега Батальщикова.

Валерий Климов