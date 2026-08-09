Мэр Геленджика опроверг слухи о закрытии пляжей

Глава Геленджика Алексей Богодистов опроверг слухи о закрытии пляжей на курорте. Об этом он написал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Получаю звонки со всей России, все спрашивают, какая обстановка в Геленджике и правда ли, что закрыты все пляжи. Сегодня с утра съемочная группа сняла обстановку в городе, поговорили с гостями курорта. Закрытие пляжей было временной мерой, направленной на безопасность людей. Пляжные территории открыли еще вчера, а сейчас в городе светит солнце»,— сообщил он.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», территории в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском 8 августа временно закрывались. Такое решение было принято для обеспечения безопасности отдыхающих и жителей курорта в условиях возможной атаки ВСУ. В тот день в регионе действовал режим беспилотной опасности. В Краснодаре атаку ВСУ отражали несколько раз. В результате налета на Ильский НПЗ пострадали шесть человек. Сирены звучали в Новороссийске и Сочи. Более 10 украинских дронов сбили в Севастополе.

Андрей Петров