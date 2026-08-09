Появились кадры спасения капитана севшей на мель яхты в Финском заливе

Появились кадры эвакуации капитана частной яхты, севшей на камни в Финском заливе у острова Сескар. Мужчину спасатели Росавиации забрали с борта с помощью вертолета Ми-8 и доставили в аэропорт Пулково.

Операция проходила в режиме «висения» — полет, при котором воздушное судно неподвижно удерживается в одной точке пространства на определенной высоте. В ней участвовали три члена экипажа вертолета авиакомпании «Балтийские авиалинии» и два спасателя Санкт-Петербургской РПСБ — Никита Шевченко и Павел Иванов.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», яхта села на мель 8 августа в районе маяка. У владельца разрядился телефон, а штатные средства связи на судне вышли из строя. Из-за неблагоприятных погодных условий и удаленности места происшествия к яхте направили вертолет.

В Росавиации сообщили, что это уже третий случай в 2026 году, когда ведомство помогает терпящим бедствие на воде.

Карина Дроздецкая