В Финском заливе яхта села на мель, владельца эвакуировали вертолетом

В Финском заливе у острова Сескар частная яхта села на мель. Спасателям пришлось эвакуировать находившегося на борту мужчину с помощью вертолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти мужчину с севшей на мель яхты эвакуировали на вертолете

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ В Ленобласти мужчину с севшей на мель яхты эвакуировали на вертолете

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о происшествии поступил 8 августа. Яхта оказалась на мели в районе маяка. При этом телефон владельца разрядился, а штатные средства связи на судне вышли из строя.

Из-за неблагоприятных погодных условий и удаленности места происшествия к яхте направили вертолет координационного центра поиска и спасения.

Мужчину успешно эвакуировали. О его состоянии не сообщается.

Матвей Николаев