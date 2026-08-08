В Финском заливе яхта села на мель, владельца эвакуировали вертолетом
В Финском заливе у острова Сескар частная яхта села на мель. Спасателям пришлось эвакуировать находившегося на борту мужчину с помощью вертолета.
В Ленобласти мужчину с севшей на мель яхты эвакуировали на вертолете
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о происшествии поступил 8 августа. Яхта оказалась на мели в районе маяка. При этом телефон владельца разрядился, а штатные средства связи на судне вышли из строя.
Из-за неблагоприятных погодных условий и удаленности места происшествия к яхте направили вертолет координационного центра поиска и спасения.
Мужчину успешно эвакуировали. О его состоянии не сообщается.