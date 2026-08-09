В республиках СКФО число закрывающихся гостиничных компаний превысило число новых

В первом полугодии 2026 года в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии количество ликвидаций в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе превысило число новых регистраций. Об этом «Ъ-Кавказ« сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», в Северной Осетии за шесть месяцев зарегистрировали 10 новых участников рынка, тогда как прекратили деятельность 19. Для сравнения, годом ранее здесь было 41 регистрация и 22 ликвидации, а в первом полугодии 2024 года — 32 регистрации и 19 ликвидаций.

В Карачаево-Черкесии за январь—июнь 2026 года появились 44 новых участника гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, а прекратили деятельность 52. Годом ранее соотношение составляло 67 регистраций и 47 ликвидаций, а в 2024 году — 50 и 19 соответственно.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировали 16 новых участников, тогда как ликвидировали 31. В первом полугодии 2025 года ситуация была противоположной по соотношению: на 98 регистраций приходилось 25 ликвидаций. В 2024 году было 75 новых участников и 29 закрытий.

Дагестан на этом фоне показывает другую динамику. За первые шесть месяцев 2026 года здесь зарегистрировали 83 новых участника гостиничного рынка, а ликвидировали 55. При этом число новых регистраций заметно сократилось по сравнению с предыдущими годами: в первом полугодии 2025 года их было 146, а в 2024 году — 144. Количество ликвидаций, напротив, выросло: с 46 в 2025 году и 50 в 2024-м до 55 в текущем году.

В результате в Дагестане число участников рынка по итогам полугодия все еще увеличилось, тогда как в трех других республиках их общее количество снизилось. В Северной Осетии рынок сократился на 9 участников, в Кабардино-Балкарии — на 15, в Карачаево-Черкесии — на 8.

Валерий Климов