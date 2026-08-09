Таганрог выставил на торги долю в Центральном рынке за 186 млн рублей

Администрация Таганрога выставила на продажу принадлежащий муниципалитету пакет акций АО «Центральный рынок» с начальной ценой 186,13 млн руб. Информация об аукционе размещена на официальной площадке «Торги России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги выставлены 6 652 акции, принадлежащие комитету по управлению имуществом Таганрога. Начальная цена одной акции составляет около 27,9 тыс. руб. Заявки принимаются до 21 августа, аукцион запланирован на 15 сентября. Оплата приобретаемого пакета должна быть произведена единовременно в безналичной форме, средства поступят в городской бюджет.

Муниципалитет владеет 25,2% уставного капитала «Центрального рынка». Согласно уставу общества, остальные акционеры имеют преимущественное право приобрести выставляемый пакет пропорционально своим долям. Если они откажутся от покупки, такое право переходит к самому акционерному обществу. В случае отказа и АО акции могут быть проданы третьим лицам на тех же условиях.

Валерий Климов