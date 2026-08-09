Гостиничный рынок Кавказа начал сокращаться после нескольких лет роста

Гостиничный и санаторно-курортный бизнес в трех республиках Северного Кавказа по итогам первого полугодия 2026 года сократился после нескольких лет роста. В Северной Осетии количество участников рынка уменьшилось на 4,23%, в Кабардино-Балкарии — на 3,49%, в Карачаево-Черкесии — на 1,45%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», в Северной Осетии число участников гостиничного и санаторно-курортного бизнеса за первые шесть месяцев года сократилось с 213 до 204 организаций. Годом ранее отрасль, напротив, выросла на 8,21%, а в первом полугодии 2024 года — на 12,8%.

В Кабардино-Балкарии количество участников рынка уменьшилось с 430 до 415, или на 3,49%. Это также контрастирует с предыдущими периодами: в январе—июне 2025 года отрасль выросла на 21,79%, а годом ранее — на 6,54%.

В Карачаево-Черкесии количество участников снизилось с 553 до 545 организаций, или на 1,45%. В первом полугодии 2025 года здесь фиксировался рост на 3,62%, а в 2024 году — на 4,96%.

При этом Дагестан сохранил положительную динамику. За первое полугодие число участников гостиничного и санаторно-курортного бизнеса выросло с 711 до 739, или на 3,94%. Однако и здесь темпы расширения рынка заметно снизились: в январе—июне 2025 года прирост составлял 14,76%, а в 2024 году — 15,45%.

Таким образом, во всех четырех регионах динамика 2026 года оказалась слабее, чем годом ранее. В трех республиках сокращение числа участников сменило продолжавшийся несколько лет рост, тогда как Дагестан пока остается единственным из рассматриваемых регионов с положительной динамикой.

Валерий Климов