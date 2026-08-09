Бастрыкин потребовал доклад после падения лифта в доме в Махачкале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после падения лифта в многоквартирном доме в Махачкале, где пострадали четыре человека. Об этом сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в доме №27 на улице Эльзы Ибрагимовой. Лифт сорвался с четвертого этажа. Четырех находившихся в нем мужчин госпитализировали с травмами и переломами, угрозы их жизни нет.

Как сообщили в администрации Махачкалы, дом был построен в 2021 году с отклонениями от строительных норм и до сих пор не принят на баланс муниципалитета. Кроме того, у здания отсутствует акт ввода в эксплуатацию. Дом ранее входил в список проблемных объектов, проверенных ФАУ «Роскапстрой».

Следственное управление СКР по Дагестану расследует уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в момент происшествия в лифте находились девять человек при допустимой вместимости шесть.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Дагестану Алексею Супруну представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Валерий Климов