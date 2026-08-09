В Кисловодске проверяют сообщение о попытке похищения четырехлетнего ребенка
Полиция проверяет сообщение о попытке похищения четырехлетнего мальчика в Кисловодске. По предварительным данным, информация не подтверждается, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Накануне в дежурную часть полиции обратилась бабушка ребенка. Она рассказала, что ее внук потерялся в курортном парке, после чего его якобы пытались увести неизвестные женщины.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили одну из женщин, попавших на видео. По предварительным результатам проверки, информация о попытке похищения не подтверждается.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.