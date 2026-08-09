В Кисловодске проверяют сообщение о попытке похищения четырехлетнего ребенка

Полиция проверяет сообщение о попытке похищения четырехлетнего мальчика в Кисловодске. По предварительным данным, информация не подтверждается, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Накануне в дежурную часть полиции обратилась бабушка ребенка. Она рассказала, что ее внук потерялся в курортном парке, после чего его якобы пытались увести неизвестные женщины.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили одну из женщин, попавших на видео. По предварительным результатам проверки, информация о попытке похищения не подтверждается.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов