После атаки БПЛА в Ростовской области загорелось поле

В Ростовской области в ночь на 9 августа уничтожили около трех десятков беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА были сбиты над Таганрогом и Чертковским, Морозовским, Тарасовским, Милютинским, Миллеровским, Азовским, Матвеево-Курганским и Неклиновским районами.

В Неклиновском районе после атаки загорелся сухостой в поле у хутора Петропавловский. Огонь оперативно ликвидировали на площади 50 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. Данные о последствиях атаки уточняются.

Валерий Климов