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ВККС объявила об открытии вакансии на должность зампредседателя ВС Адыгеи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о приеме документов претендентов на должность зампредседателя Верховного суда Адыгеи (ВС Адыгеи). Соответствующий релиз она опубликовала на своем сайте.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заявления претендентов и документы будут приниматься до 7 сентября включительно.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил на должность Верховного суда Республики Адыгея Дениса Катанандова на шестилетний срок полномочий. Он работал в прокуратуре, был признан лучшим следователем Карелии, в 2013 году стал судьей Верховного суда Карелии, с 2023 года до назначения в Адыгею возглавлял Петрозаводский городской суд.

Михаил Волкодав

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