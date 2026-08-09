ВККС объявила об открытии вакансии на должность зампредседателя ВС Адыгеи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о приеме документов претендентов на должность зампредседателя Верховного суда Адыгеи (ВС Адыгеи). Соответствующий релиз она опубликовала на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заявления претендентов и документы будут приниматься до 7 сентября включительно.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил на должность Верховного суда Республики Адыгея Дениса Катанандова на шестилетний срок полномочий. Он работал в прокуратуре, был признан лучшим следователем Карелии, в 2013 году стал судьей Верховного суда Карелии, с 2023 года до назначения в Адыгею возглавлял Петрозаводский городской суд.

Михаил Волкодав