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На трассе Славянск-на-Кубани-Крымск погиб водитель опрокинувшейся фуры

Минувшей ночью на трассе Славянск-на-Кубани-Крымск, вылетев с дороги, перевернулась фура. В результате инцидента водитель погиб. Об этом сообщает ОГИБДД Крымского района.

Фото: ОГИБДД Крымского района Кубани

Фото: ОГИБДД Крымского района Кубани

ДТП произошло около 03:00. Водитель грузового автомобиля МАН на автодороге допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Андрей Петров

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