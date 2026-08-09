На трассе Славянск-на-Кубани-Крымск погиб водитель опрокинувшейся фуры

Минувшей ночью на трассе Славянск-на-Кубани-Крымск, вылетев с дороги, перевернулась фура. В результате инцидента водитель погиб. Об этом сообщает ОГИБДД Крымского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОГИБДД Крымского района Кубани Фото: ОГИБДД Крымского района Кубани

ДТП произошло около 03:00. Водитель грузового автомобиля МАН на автодороге допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Андрей Петров