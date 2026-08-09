В Ростовской области за июль пропали 125 человек

В Ростовской области за июль 2026 года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 125 заявок на поиск пропавших людей. Об этом сообщили в региональном отделении отряда.

За месяц живыми нашли 78 человек, двое были обнаружены погибшими. Еще в 10 случаях удалось найти родственников, в 11 — установить личность найденного человека.

По 14 заявкам люди пока не найдены, поиски продолжаются. Еще восемь обращений не подтвердились, два были переданы проекту «Жди меня».

Поисковики продолжают работу по неустановленным местонахождениям: распространяют ориентировки и проверяют поступающую информацию.

Валерий Климов