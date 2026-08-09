В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланировали отключения электричества

В Ростове-на-Дону с 10 по 13 августа запланированы временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

10 августа ограничения затронут площадь Круглую и улицы Ленинградскую, Старобельскую, Спартаковскую, Товарищескую, Стачки, Портовую, Судостроительную, Войкова и 2-ю Баррикадную.

11 августа электричество будут отключать на улицах Камышинской, Кузнецкой, Магнитогорской, Пржевальского, Урицкого и Циолковского, а также на отдельных участках Ленинградской и 2-й Баррикадной.

12 августа ограничения коснутся СНТ «Дружба» и улиц Ландышевой, Лесопарковой, Мадояна, Родниковой, Ларина, Герасименко, Погодина, Университетского, Тельмана, Кировского, Красноармейской, Города Волос и Антенной.

13 августа временно без электроснабжения останутся потребители на улицах Журавлева, Очаковской, Красных Зорь, Петровской, Станиславского и Социалистической.

Ремонтные работы необходимы для проведения регламентного обслуживания энергетического оборудования.

Валерий Климов