В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланировали отключения электричества
В Ростове-на-Дону с 10 по 13 августа запланированы временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации АО «Донэнерго».
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
10 августа ограничения затронут площадь Круглую и улицы Ленинградскую, Старобельскую, Спартаковскую, Товарищескую, Стачки, Портовую, Судостроительную, Войкова и 2-ю Баррикадную.
11 августа электричество будут отключать на улицах Камышинской, Кузнецкой, Магнитогорской, Пржевальского, Урицкого и Циолковского, а также на отдельных участках Ленинградской и 2-й Баррикадной.
12 августа ограничения коснутся СНТ «Дружба» и улиц Ландышевой, Лесопарковой, Мадояна, Родниковой, Ларина, Герасименко, Погодина, Университетского, Тельмана, Кировского, Красноармейской, Города Волос и Антенной.
13 августа временно без электроснабжения останутся потребители на улицах Журавлева, Очаковской, Красных Зорь, Петровской, Станиславского и Социалистической.
Ремонтные работы необходимы для проведения регламентного обслуживания энергетического оборудования.