Роспотребнадзор предупредил о снижении качества питьевой воды на Ставрополье

В Ставропольском крае с начала 2026 года 1,6% исследованных проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За истекший период специалисты исследовали 7 778 проб питьевой воды на микробиологические показатели и 4 733 — на санитарно-химические. Не соответствующими нормативам признаны 123 пробы по микробиологическим показателям и 67 — по санитарно-химическим, или 1,4% от общего числа исследованных по этому направлению.

В ведомстве отметили, что в первом полугодии доля проб, не соответствовавших нормативам, была ниже и составляла 1,3% по микробиологическим и 1,1% по санитарно-химическим показателям.

В Роспотребнадзоре связывают ухудшение качества воды в июне—июле с природным загрязнением поверхностных источников водоснабжения на фоне большого объема атмосферных осадков. Речь идет, в частности, о реках Кубань и Большой Зеленчук, Большом Ставропольском, Широком и Право-Егорлыкском каналах.

На период загрязнения водоисточников ведомство усилило контроль качества питьевой воды, подаваемой населению. В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, ситуация нормализовалась.

Контроль качества питьевой воды в регионе продолжается совместно с ресурсоснабжающими предприятиями и Центром гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае. Результаты исследований публикуются на интерактивной карте контроля качества питьевой воды.

Валерий Климов