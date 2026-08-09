Все заведения соцзащиты Крыма оснащены генераторами

Все учреждения социальной защиты Крыма оснащены генераторами, и все они обеспечиваются топливом. Об этом со ссылкой на региональное министерство труда и соцзащиты сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уточняется, что в ведении министерства находятся девять учреждений соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, из них три интерната для престарелых и инвалидов, где находится 751 человек, пять психоневрологических интернатов (1 563), один специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов (43).

Перебои с электроснабжением в Севастополе и в Крыму продолжаются уже несколько месяцев из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны вооруженных сил Украины.

Андрей Петров