Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света и воды

В Краснодаре произошло аварийное отключение, оставившее без света часть Прикубанского округа, а из-за повреждения подземного водопровода там же прекращена подачи в жилые дома на двух улицах. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены 8 трансформаторных подстанций», – отмечает ЕДДС. Без электроэнергии остались улицы Ярославская, Грибоедова, Нестерова, Полевая, Сафонова, Циолковского, Дзержинского, Авиагородок, проезды Полевой, Сафонова 1-ый, Сафонова 2-ой, Сафонова 3-ый, Сафонова 4-ый, Димитрова 2-ой. На месте работает аварийная бригада.

Также из-за повреждения подземного трубопровода без холодной воды остались жилые дома на улицах Командорская и 1-я Ямальская. На месте работает аварийная бригада водоканала.

Андрей Петров